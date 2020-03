Pour le parquet, il s’agit d’un meurtre.

La nuit de jeudi à vendredi, un conflit de voisinage a éclaté rue Deleau à Spa. Une dispute a tourné au drame lorsque la victime a reçu une balle au niveau de la gorge. Le malheureux né en 1981, est décédé immédiatement.



Lorsque les policiers de la zone des Fagnes sont arrivés sur les lieux, ils ont découvert le corps sans vie de la victime. Les deux suspects, deux hommes nés en 1989 et 1978, qui vivaient au-dessus du domicile de la victime, étaient toujours sur les lieux.



Lors de leur audition, ils ont expliqué qu’un conflit de voisinage avait causé ce tragique événement. L’homme né en 1989, a indiqué qu’il était descendu, armé de sa carabine chargée, pour s’expliquer avec son voisin qui se plaignait du bruit causé par les suspects lorsqu’ils rentraient chez eux.



Une dispute aurait alors éclaté entre les deux hommes, qui en seraient même venus aux mains. Le suspect s’est senti menacé par la victime et a alors fait usage de son arme à feu.



Le parquet de Verviers a été saisi de l’affaire. Un expert balistique, un médecin légiste et le laboratoire de la police scientifique ont été envoyés sur les lieux de l’incident afin d’établir les circonstances exactes du drame.



Les deux suspects ont été privés de liberté et déféré vendredi au parquet de Verviers. “Mon Office a requis le juge d’instruction d’instruire ce dossier du chef d’homicide volontaire (meurtre) et de détention illégale d’arme à feu en cause des deux suspects privés de liberté, en qualité d’auteur ou de co-auteur des faits”, a indiqué Gilles de Villers Grand Champs, procureur de division. Il clôture, “une demande de mandat d’arrêt a été formulée à l’encontre des deux suspects”.