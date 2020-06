SOPRANO était incontestablement l’un des artistes les plus attendus de l'édition 2020 des Francofolies de Spa.

Laquelle a été reportée à 2021, ce qui n'empêche que le rappeur français sera bien à l’affiche des prochaines Francofolies de Spa.



Et ce n’est pas tout puisque les organisateurs ont également confirmé la présence le même jour, soit le jeudi 21 juillet 2021, d'autres artistes.

Ce sera ainsi le cas des Belges SUAREZ et GLAUQUE ainsi que de YUZMV, un jeune rappeur français dont on parle de plus en plus.



Ce n’est qu’un début puisque le programme complet de l'édition 2021 est actuellement en cours d'élaboration.