Le rendez-vous était donné ce dimanche à 8h devant le commissariat de Spa.

Ce dimanche, une nouvelle fois, d'importants moyens ont été déployés pour retrouver Pierre Eloy, cet homme de 80 ans qui a été aperçu pour la dernière fois jeudi midi au centre "Séjours et Santé" situé à Nivezé, où il était en revalidation. Depuis vendredi, les recherches sont effectuées dans les bois de Nivezé où Pierre Eloy se serait perdu. La cellule disparition et un chien pisteur sont intervenus. Une zone de recherche élargie a été déterminée et l'hélicoptère de la police a également été utilisé.

Ancien militaire, l'homme a l'habitude de marcher et ce, même "à travers tout" selon sa fille Pascale qui a lancé un appel. "Merci à tous ceux qui continuent la recherche. Il est certainement encore vivant, nous attendant dans un fossé. Il est peut-être blessé et il doit avoir très froid, soif et faim. Il doit être terrifié .S'il vous plaît demain matin, continuons les recherches". Tel est le message diffusé sur les réseaux ce samedi encore. "Il ne faut pas seulement chercher sur les chemins car papa marche toujours à travers tout. Merci à tous les bénévoles".

Pour rappel l'octogénaire est un homme de corpulence mince mesurant 1,70 m, présentant une calvitie. Il ne porte cependant pas ses lunettes habituelles. Au moment de sa disparition, Pierre Eloy portait un jean, un polo et une veste bleue. Si vous avez vu Pierre Eloy ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30.300. Vous pouvez également envoyer vos témoignages via l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu.