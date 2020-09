Il n'est désormais plus obligatoire de porter le masque pour se promener autour du lac de Warfaaz ou sur le parking du Domaine de Bérinzenne. C’est le résultat de la nouvelle ordonnance de la bourgmestre de Spa qui est entrée en vigueur ce 12 septembre et sera effective jusqu’au 30 septembre.

La distanciation sociale reste bien évidemment de mise.



En effet la nouvelle ordonnance de police de la bourgmestre de Spa rendant le port du masque obligatoire à certains endroits ne mentionne plus ces deux sites fort prisés des touristes, et ce pour la simple raison que la saison touristique se termine et que les lieux sont moins fréquentés.



Le masque reste cependant obligatoire pour le centre-ville, de 8 h à 1 h, sur le marché et la brocante hebdomadaire ainsi que dans toutes les plaines de jeu de la commune.