Dans la soirée de jeudi, le service roulage de la Zone de Polie Fagnes a retenu sept permis à la suite de la réalisation de contrôles alcool et drogue et volant. Les contrôles se sont déroulés pendant la soirée et sur les zones de la Sauvenière à Spa, mais aussi à Sart Jalhay.

Septante-deux véhicules ont été contrôlés. Sept permis de conduire ont été retenus à des automobilistes qui circulaient en dehors de la légalité.

Deux permis retenus pour une durée de trois heures pour consommation d’alcool. Un permis a été retenu pour une durée de six heures. Trois permis ont été retirés immédiatement pour une durée de 15 jours pour consommation excessive d’alcool. Les conducteurs circulaient avec des taux de 0.96, 1.11 et 1.21 d’alcool par litre d’air expiré. Un permis a été également retiré immédiatement pour une durée de quinze jours pour conduite sous emprise de stupéfiants.