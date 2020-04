Deux policiers ont été blessés jeudi à Stavelot.

Jeudi en fin de journée, les policiers de la zone de Stavelot-Malmedy sont intervenus dans le cadre d'un rassemblement de personnes non autorisé. Finalement, les protagonistes se sont mis en rébellions et deux policiers ont été blessés. La police lance via sa page Facebook un appel à témoins « Les témoins directs de cette rébellion sont invités à se faire connaître au 080/28.18.00 ».

D’après le parquet, plusieurs personnes étaient rassemblées pour boire de l’alcool sur la voie publique. Lorsque les policiers sont intervenus, aux alentours de 17h50, la situation a rapidement dégénéré et l’un des contrevenants n’a pas hésité à faire usage d’une bouteille comme arme. Il a ensuite craché sur les policiers.

Le jeune homme de 19 ans a été privé de liberté. Vendredi, l’individu a été déféré au parquet, il a ensuite été présenté devant un juge d’instruction. En fin de journée, le magistrat de garde indiquait qu’un mandat d’arrêt semblait avoir été délivré envers le fauteur de troubles.