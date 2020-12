"Vitrines d’Artistes" est un projet citoyen qui a vu le jour début novembre. L’objectif ? Investir certaines vitrines de la rue Neuve, enveloppée de ses illuminations de Noël et la transformer en lieu d’exposition, et ce depuis ce samedi jusqu'au 28 février.



Cette rue, faisant partie du centre historique de Stavelot, autrefois animée par ses nombreux commerces, voit régulièrement fleurir des initiatives citoyennes et culturelles en collaboration avec les habitants de la rue Neuve. C’est une nouvelle fois le cas en cette fin d’année où une dizaine d’habitants de cette rue bien connue ont décidés de confier la vitrine de leur rez-de-chaussée au Centre culturel pour mettre en avant le travail et le talent d’artistes locaux

Les artistes exposés sont : Alessandro Volders : photographies (Stavelot) - Claude Mélotte : sculptures sur bois (Waimes) – Jean-Pierre Bredo : peintures (Stavelot) - Marie Pirard : illustrations (Stavelot) - Sylva Hanuise : sculptures sur granit (Stavelot) - Nadia Dops : figurines (Stavelot) - Eric Parmentier : décorateur (Stavelot).

Le parcours est libre et gratuit.

Plus d'infos par téléphone au Centre culturel : 080 88 05 20

Une expo participative



Outre cette expo urbaine, une exposition participative, originale et ludique est ouverte aux artistes amateurs, créateurs d’un jour et artistes confirmés. Son nom ? « 100 chaises et plus pour Stavelot ». Pour ce faire, les artistes en herbe sont invités à décorer, customiser une ou plusieurs chaises qui seront exposées dans tout le centre-ville de Stavelot.

Le parcours est libre et gratuit, et visible jusqu'au 30 janvier.

Il s'agit d'ue organisation de Stavelot-Promotion avec le soutien du Centre culturel et de l’Échevinat du tourisme.

Règlement et conditions de participation disponibles sur demande. Info par téléphone auprès de Robert Coeckelbergs : 0475 92 34 50.