Toujours pas de vraies perspectives, toujours pas de prises de positions claires de la part du gouvernement par rapport au secteur de la culture... "repoussé au dernier rang avec l’Horeca", regrette le Centre culturel de Welkenraedt dans un communiqué.



C'est pourquoi, l'action « Still Standing For Culture » se prépare à un troisième round dans ce combat acharné mené par les "non essentiels". Ainsi, ce samedi 13 mars, aux quatre coins du pays, de nouvelles actions se préparent "afin de se faire entendre une fois de plus !"

À Welkenraedt, "nous vous donnons rendez - vous à 19 h sur le grand parking du Centre culturel pour une action spectaculaire et hautement symbolique ... Nous ferons partir en fumée une année de travail, d’espoir, d’investissement, de manque, de sueur, de stress, de frustration, d’attente, d’incompréhension, de vide,...", explique-t-on.



Les Centres culturels de l’arrondissement sont invités "à venir eux aussi alimenter ce feu de l’indignation". "Cette manifestation pacifique se déroulera bien entendu en toute sécurité, dans les respects des mesures sanitaires et avec l’autorisation des autorités communales".