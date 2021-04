Dans la nuit de lundi à mardi, un important incendie s'est déclaré du sanatorium de Borgoumont situé sur la commune de Stoumont.

Il était 6 heures du matin lorsque les pompiers de la zone Vesdre Hoëgne et Plateau sont actuellement en intervention dans le cadre de l’aide adéquate la plus rapide avec les pompiers de la zone 5 à Stoumont, Borgoumont, pour un important incendie qui a touché cet immeuble désaffecté.

Une dizaine de pompiers de la zone Vesdre Hoëgne et Plateau sont encore sur place, ainsi qu’environ 18 pompiers de la zone Warche-Amblève et Lienne. Au total, deux autopompes, trois engins aériens et trois citernes sont sur place.

La toiture de ce bâtiment qui fait partie du patrimoine wallon était déjà en feu à l'arrivée des secours. La police de la zone Stavelot-Malmedy avait interpellé les autorités sur le fait que cet endroit était régulièrement squatté.