Le tribunal correctionnel de Verviers a prononcé lundi une peine de prison de 14 mois à l'encontre d'un jeune homme qui avait volé des cigarettes dans une librairie verviétoise en juillet. Le prévenu a également été condamné à verser plus de 17.000 euros au libraire, ainsi que des indemnités de procédure. L'homme avait forcé le volet du commerce et cassé la vitre puis s'était emparé d'un nombre considérable de fardes de cigarettes qu'il destinait à la revente dans le but d'assouvir un besoin en produits stupéfiants. Compte tenu des dégâts occasionnés dans son commerce, le libraire avait estimé son préjudice à plus de 17.000 euros, factures à l'appui. Beaucoup de sang avait aussi été retrouvé sur les lieux.

Si le jeune homme a reconnu les faits, il conteste toutefois la somme réclamée par le commerçant. Il avait expliqué n'avoir emporté qu'une quarantaine de paquets de cigarettes. Après avoir visionné les images provenant de caméras de surveillance, le juge a relevé lors de son prononcé qu'il s'agissait bien de fardes de cigarettes et non de paquets.

Durant le réquisitoire du 16 novembre, le procureur du Roi n'avait pas manqué de rappeler que le prévenu, sous statut de réfugié, avait déjà été condamné par le passé pour vol et qu'il avait plusieurs fois été aidé, notamment par le CPAS, depuis son arrivée sur le sol belge en 2016. Il avait requis 14 mois d'emprisonnement ferme.