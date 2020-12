Le ministère public s'est montré sévère vendredi devant le tribunal correctionnel de Verviers envers un Verviétois d'une cinquantaine d'années qui a tiré sur sa femme au moyen d'une carabine à plombs. Il a requis neuf ans de prison pour tentative d'assassinat. Les faits se sont déroulés le 16 septembre dernier dans un hangar appartenant au prévenu et situé à Verviers. Un témoin de la scène avait retrouvé la femme du prévenu dans la rue, elle était blessée et en sang. Elle avait deux plaies au niveau de chaque épaule et un plomb logé dans chacune d'elles, dont l'un très près d'un poumon.

Son mari venait de lui tirer dessus. Il avait prétexté devoir charger une caisse située dans le hangar pour l'amener à cet endroit. C'est alors qu'il a pris une carabine à plombs qu'il avait achetée dix jours plus tôt et avec laquelle il tirait sur des bouteilles en plastique pour se défouler, selon les termes qu'il a employés. Son arme était située dans un coffre qu'il avait lui-même fabriqué et auquel il avait accès grâce à une clé qu'il conservait sur son trousseau.

Tous ces éléments, estime le ministère, montrent que le prévenu avait tout planifié et "qu'il avait ce projet en tête depuis longtemps". Il a d'ailleurs tiré au moins quatre fois sur sa femme avant qu'elle ne parvienne à s'échapper dans la rue. Malgré son absence d'antécédents judiciaires, neuf années d'emprisonnement ont donc été requises à son encontre.

La défense conteste l'intention d'homicide et la préméditation. Elle a ainsi relevé que l'arme utilisée était en vente libre, que le prévenu a tiré tous azimuts dans un moment de débordement émotionnel et que si ce dernier avait eu l'intention de la tuer, il aurait utilisé des plombs perforants qu'il avait à sa disposition. Le prévenu explique d'ailleurs qu'il ne voulait pas tuer sa femme, qu'il avait saisi l'arme pour lui faire peur et qu'il avait tiré à côté d'elle sans viser. L'avocat a demandé la requalification des faits en coups et blessures avec préméditation et sollicite une suspension du prononcé, voire un sursis probatoire, compte-tenu du contexte.

Le jugement sera rendu le 8 janvier 2021.