Les enfants avaient entre 6 mois et 11 ans

Le parquet de Verviers a requis vendredi une peine de huit ans de prison ferme, assortie d'une mise à disposition du gouvernement, à l'encontre d'un Hervien de 62 ans poursuivi pour attouchements, incitation à la débauche et outrages publics aux mœurs à l'encontre de neuf enfants âgés entre 6 mois et 11 ans au moment des faits. Le prévenu, condamné pour attouchements en 1998, est en aveux partiels.

L'enquête a démarré en août 2019 après les révélations d'une des victimes, qui a expliqué avoir été abusée sexuellement par un ami de la famille. L'enfant a déclaré avoir été caressé sur le corps et le sexe. Le dossier permettra de déterminer que huit autres enfants, dont un bébé de quelques mois, ont subi des attouchements de la part du prévenu qui, après avoir nié les faits, les reconnaît désormais en partie tout en les minimisant. "Je me rends compte que j'ai fait du mal à ces enfants mais il s'agissait plus de gestes affectueux que sexuels", s'est-il justifié à l'audience.

Le parquet estime pourtant qu'il a agi comme un prédateur en trainant à la sortie des écoles, en offrant cadeaux et bonbons aux enfants. "Il a abusé de plusieurs jeunes issus de trois familles différentes, des familles vulnérables qu'il a aidées avec une arrière-pensée. Il y a certainement d'autres victimes car une quatrième famille, à qui il écrit et envoie de l'argent depuis la prison, refuse de témoigner", a pointé le parquet, qui réclame huit ans ferme et une mise à disposition du gouvernement.

La défense a sollicité l'avis d'un collège d'experts afin d'obtenir un sursis probatoire et une peine égale ou inférieure à cinq ans.

Le jugement sera rendu le 1er juillet.