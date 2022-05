Un habitant d'Andrimont a comparu devant le tribunal correctionnel de Verviers. On lui reproche d'avoir, le 6 décembre dernier, bouté le feu à une poubelle puis à un immeuble du quai des Récollets à Verviers. Le prévenu, né en 1987, a reconnu lors de l'audience avoir mis le feu à une poubelle appartenant à une pizzeria. Déjà connu pour des faits similaires, le trentenaire a expliqué se sentir mal. "C'était terminé avec ma copine, j'ai vu deux amies qui ont des enfants. Leurs confidences m'ont fait du mal. Comme toujours, personne n'a remarqué mon mal-être. En boutant le feu à la poubelle, je me suis senti mieux, l'espace de quelques secondes", a expliqué l'homme, qui nie catégoriquement avoir bouté le feu à un immeuble dans lequel avait habité une de ses connaissances.

"Alors que les pompiers intervenaient sur l'incendie de poubelle, le prévenu est allé les trouver pour leur indiquer l'incendie de l'immeuble. Je pense que, comme il y a un an et demi, lors de l'incendie d'un véhicule, monsieur a regardé son oeuvre durant plusieurs minutes avant d'avertir les services de secours. Les caméras de surveillances montrent que le prévenu était présent sur les lieux quelques minutes avant et aussi après les faits. Lorsque l'on ne le voit pas sur les images, il est entré dans l'immeuble pour y bouter le feu à un matelas", indique le ministère public qui réclame une peine de sept ans de prison, insistant sur la gravité des faits qui se sont déroulés de nuit. "Plusieurs personnes habitent dans cette immeuble et dormaient. Vous auriez pu vous retrouver devant la cour d'assises si tout le monde n'avait pas pu quitter les lieux à temps!"

Du côté de la défense, on n'est pas de cet avis. A titre principal, l'avocat du prévenu réclame l'acquittement pour la prévention qui concerne l'incendie volontaire de l'immeuble. "La thèse du parquet n'est basée que sur des suppositions. Sur les images de surveillance, on ne voit jamais mon client entrer dans l'immeuble. Par ailleurs, la locataire qui a quitté les lieux suite aux inondations a fait état à plusieurs reprises du squat de son appartement par des toxicomanes. Rien ne prouve que c'est mon client qui a mis le feu et pas une de ces personnes qui a mis le feu au matelas", a estimé l'avocat de la défense.

Jugement le 13 mai.