Un thérapeute, coach et hypnotiseur, était cité à comparaître vendredi devant le tribunal correctionnel de Verviers dans le cadre d'une affaire de mœurs. Une de ses patientes l'accuse de l'avoir violée lors d'une consultation, le 7 juin 2018, dans son cabinet de Herve. "La dame a consulté ce thérapeute car elle rencontrait des problèmes de sommeil à la suite de la perte d'un enfant. Lors de la 3e séance, elle pleurait, il l'a prise dans ses bras, l'a caressée et l'a pénétrée digitalement", a indiqué le ministère public qui a insisté sur "l'état de sidération de la victime qui n'a pas été en mesure de réagir et de s'opposer physiquement".

En sortant de ce rendez-vous, elle a immédiatement appelé son mari et une plainte a été déposée. "Madame donne des détails précis quant aux faits mais aussi à son ressenti. Des choses que l'on ne peut pas inventer", a martelé la substitut qui estime les faits établis et réclame une peine de 3 ans de prison.

Du côté de la défense, on conteste les faits estimant qu'il n'y a aucun élément matériel pouvant les attester mis à part le témoignage de la partie civile.

"Je suis sidéré par la capacité de la procureur à se mettre dans la tête de quelqu'un d'autre et de définir ce qui peut être inventé ou non. Si la patiente suivante n'a rien entendu, cela ne peut pas être un élément à charge pour justifier de l'état de sidération de la victime", s'est énervé l'avocat qui réclame l'acquittement de son client.