Ce jeudi, les eaux commencent légèrement à descendre sur la ville de Theux qui a fortement été touchée par des inondations. De nombreuses maisons, la caserne, mais aussi les services communaux ont été touchés. "Les inondations n'ont pas épargné l'hôtel de ville et le service des travaux", indiquent les autorités de la ville sur leur page Facebook. "Ceux-ci resteront dès lors inaccessibles ce jeudi 15 juillet et jusqu'à nouvel ordre. Nous ne savons plus recevoir et envoyer de mails et nos lignes téléphoniques sont inaccessibles à l'exception du numéro d'appel 087/53.92.10 dédié aux questions liées aux inondations."

Les autorités tentent de rétablir les services au plus vite mais la priorité reste la gestion de la crise et l'aide aux sinistrés.

Les autorités appellent à la vigilance aux personnes qui veulent consommer de l’eau. "Des ballots d'eau potable sont à disposition dans les 2 centres d’accueil, à l'école de Juslenville et la Salle de La Reid."

L’armée et la protection civile sont intervenues en renfort pour venir en aide à la population et évacuer les habitants en difficulté. "N'hésitez pas à transmettre l'information et à demander à vos proches, à vos voisins et habitants en difficulté de se signaler à leur passage. Les secours s'organisent prioritairement vers les personnes en danger grave."

Alors que l’eau commence à descendre, il est prévu d’ouvrir un compte dédié à cette catastrophe. "Avec la descente des eaux, nous travaillons à l'organisation de l’aide. Nous allons ouvrir une ligne téléphonique pour accueillir vos dons matériels. Nous allons également ouvrir un numéro de compte sur lequel des dons en numéraire pourront être versés."

Des conteneurs pour évacuer les déchets et encombrants vont être mis à disposition pour aider les sinistrés. Ils seront localisés à divers endroits au centre de la Commune.

Des personnes viennent donner leur aide aux habitants. "Les renforts arrivent… Nous avons mobilisé les scouts de la région pour venir prêter main forte sur le terrain. Merci à eux."