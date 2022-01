C’est à 11 heures tapantes ce samedi qu’a débuté la cérémonie d’hommage aux deux pompiers décédés lors de la catastrophe qui a touché le centre de Theux le 4 janvier 1997. Pour rappel ( on peut relire ici notre rétrospective publiée ce 4 janvier, 25 ans après la catastrophe ), une explosion de gaz avait ravagé le cœur de Theux. Ce samedi, 25 ans après, l’émotion était toujours aussi palpable. Une chape de plomb fut présente tout au long de la cérémonie où autorités et pompiers ont honoré la mémoire de Paul Lemaire et Roland Bastin. [...]