Fondée à Herstal en 1968 par Victor Tortolani, la SA Tortolani connaît une passe pour le moins difficile.

Selon nos informations, la société dont le siège social est aujourd’hui situé à Thimister-Clermont, a en effet introduit une demande devant le tribunal en vue d’y faire aveux de faillite

Du coup, les 52 ouvriers et les 8 employés qui y travaillent voient leur emploi menacé..

La société active dans les travaux d’étanchéité et l’isolation des toits plats est active dans toute la Wallonie avec des implantations à Liège, Bruxelles et Charleroi. Elle se débat dans un milieu extrêmement concurrentiel où, pour emporter des marchés, il faut sans cesse rogner sur les bénéfices attendus et parfois même travailler à perte.

D’ailleurs, il y a quelques années, l’actionnaire de l’entreprise, la société Atab avait déjà injecté 4 millions d’argent frais. Un investissement qui n’a pas suffi pour sauver l’entreprise. Du coup, cette fois le propriétaire ne veut plus ouvrir son portefeuille pour un investissement qui serait perdu à terme.

En toute logique, le tribunal de l’entreprise devrait prononcer la faillite lundi ou plus probablement mardi.

Un curateur devrait alors être désigné.