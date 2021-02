, souligne le député wallon et sénateur André Frédéric.

"Cette entreprise est titanesque et historique. Elle nécessite la mise en place d'un dispositif exceptionnel tant sur le plan matériel qu'humain". On savait que l'arrondissement de Verviers pouvait disposer d'un centre majeur (10 lignes en parallèle) au hall du Paire à Pepinster mais aussi de deux centres de proximité : un sur le site de Malmedy Expo et l'autre au hall des criées de Herve-Battice.

La ministre de la Santé de la Région Wallonne Christie Morreale a informé ce mardi le député theutois qu'elle a décidé de compléter le dispositif par trois centres mobiles à Dolhain-Limbourg, Spa et Lierneux.

"Je me réjouis de cette bonne nouvelle qui va permettre à tous nos concitoyens de l'arrondissement de Verviers de bénéficier des vaccins tant attendus", félicite-t-il.