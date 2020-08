Ce dimanche soir, quatre personnes ont été blessées dans un impressionnant accident de la route qui s’est déroulé sur la Nationale 68 à Trois-Ponts.

Il était 17 h 12 lorsque les secours ont été appelés à intervenir sur un accident frontal qui venait de se dérouler sur l’Avenue de la Salm, la route qui relie Trois-Ponts à Vielsalm.

Peu avant, une voiture a complètement dévié de sa trajectoire et percuté une Ford Fiesta noire qui arrivait en face. Le choc a été violent. Lors de la collision, quatre personnes ont été blessées, dont une grièvement. Les ambulances de Stavelot, Malmedy, Vielsalm et Spa sont intervenues sur place. Deux SMUR et l’hélicoptère de Bra-sur-Lienne sont également venus en aide aux victimes.

La police de Stavelot-Malmedy a réalisé les constations d’usage. Le parquet a été avisé des faits.