La 24e édition du Salon aura lieu, crise sanitaire oblige, dans une version inédite sur le site de Blegny-Mine.

En effet, ne voulant pas briser la spirale positive et l’engouement qui entourent l’organisation de cet événement, le comité organisateur a réfléchi à la mise en œuvre d’une solution de remplacement qui pourrait satisfaire l’ensemble des protagonistes, à savoir : les organisateurs, le « public/client » et les viticulteurs.

Le principe est assez simple et repose sur la formule "commandé/emporté" dont voici les modalités :

1. Vous êtes amateur de vins, vous êtes « visiteur/client » du Salon de Blegny-Mine ou vous désirez simplement acheter quelques bonnes bouteilles ? Parmi les vignerons participants et dont les coordonnées se trouvent sur le site https://www.vinblegnymine.be/, vous réservez et commandez vos produits directement. Vous convenez avec lui des modalités de paiement et vous venez retirer vos commandes les 6 et 7 mars, entre 10 et 17 heures, dans les halls techniques de Blegny-Mine "où le vigneron se fera un plaisir de vous les remettre", indique le Président Georges Etienne.

"Ces modalités relèvent de contacts personnels entre le client et le viticulteur. Le Comité organisateur n’intervient pas dans ces démarches", précise-t-il.



2. Pour la reprise de vos commandes, vous êtes invité à respecter les règles de sécurité suivantes :

1. Vous venez seul(e),

2. Vous gardez une distance de 1,5 m entre vous et les autres visiteurs y compris dans l’éventuelle file d’attente à l’extérieur,

3. Vous vous désinfectez les mains avant d’entrer dans les halls techniques,

4. Vous portez un masque buccal,

5. Vous payez directement au vigneron, si ce n’est déjà fait, autant que possible par carte et de préférence sans contact,

6. Vous limitez votre temps dans les halls techniques au strict nécessaire sans dépasser les 30 minutes maximum (rappel des horaires : 10h00 – 17h00).

"Un agencement judicieux des stands de retrait, en utilisant toute la surface disponible des halls techniques et en prévoyant un sens de circulation, sera mis en place pour limiter les contacts. Quarante visiteurs maximum seront admis en même temps dans les halls. Il n’y aura pas de possibilité de dégustation des vins et aucun stand de gastronomie n’est prévu", souligne le comité.



Le comité informe encore qu'un grand parking est à disposition des visiteurs, que l’entrée au salon sera gratuite et qu’un système de caddies est envisagé pour transporter les colis.

"Toutes ces dispositions sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire".

Si on est loin de la version habituelle, voici de quoi permettre à ceux qui le désirent (re)constituer leurs réserves de vins.