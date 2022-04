Le projet prévoit un restaurant au rez-de-chaussée et des appartements aux étages.

C’est un bien exceptionnel, pourtant peu connu des Verviétois, qui va être acquis par un amoureux de patrimoine (les actes notariés seront signés fin avril). Gaétan Schoonbroodt, connu pour être antiquaire rue de Heusy à Verviers depuis 17 ans (et avant cela mont du Moulin dès 1988), va s’offrir le petit château Peltzer en plein cœur du parc éponyme.

La demeure avait été achetée une première fois par un privé, qui y a effectué quelques travaux de rénovation avant de rendre les armes et de remettre le bien en vente. L’obligation pour tout acquéreur (et donc ici en l’occurrence Gaétan Schoonbroodt) étant d’y installer un restaurant au rez-de-chaussée et des salles de séminaire aux étages, faisant partie intégrante du permis projet "Domaine du Parc" regroupant maisons de repos et appartements notamment.