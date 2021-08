Des pluies torrentielles ont touché la province mi-juillet, avec pour conséquences des scènes de chaos : maisons éventrées, routes soulevées, berges endommagées… L’impact sur les infrastructures est énorme, mais il n’est rien à côté du désastre social qu’il induit. Des milliers de familles se retrouvent sans logement, démunies face à leur cadre de vie ravagé et une tonne de formalités à remplir.

Devant ce constat, l’Union Wallonne des Architectes (UWA) a pris contact avec d’autres fédérations professionnelles, telles que la Chambre de la Construction de Liège et la Confédération Construction Arrondissement de Verviers, et a rassemblé des architectes, experts-architectes, conseillers… prêts à se rendre sur le terrain pour rencontrer les sinistrés et les aiguiller dans leurs démarches de reconstruction. « L’objectif est de les aiguiller, de les orienter dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs questions d’organisation et de les conseiller en termes de reconstruction, explique Fabrizio Tengattini, président de l’Union Wallonne des Architectes. Nous avons lancé un appel à nos membres, une quarantaine d’architectes bénévoles sont disposés à apporter leur soutien aux personnes dans le besoin. »

C'est à bord d'un Construbus, un bus équipé de bureaux appartenant au Fonds de formation professionnelle de la Construction que l'équipe multidisciplinaire va à la rencontre des personnes dans les communes sinistrées.



Le bus a entamé sa tournée dans la région verviétoise, où il est encore présent ce mercredi 11 août, place des Martyrs. Il prendra ensuite la direction de Liège, où il accueillera les sinistrés les 12 et 13 août.



Son itinéraire est amené à évoluer : il pourrait aussi s’arrêter dans certaines entités sinistrées sur demande des autorités communales.

Votre maison est endommagée ou a été détruite suite aux inondations ? Vous avez besoin de conseils de la part de professionnels de la construction ? Rendez-vous à bord du Construbus.



Le bus fera arrêt, de 9h à 17h, à :

Mercredi 11/08 : Verviers, place des Martyrs

Jeudi 12/08 : Angleur, hall omnisports

Vendredi 13/08 : Chênée, Centre culturel

Jeudi 19/08 et vendredi 20/08 : province de Liège (lieux à préciser)