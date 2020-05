Roulez 150 km du 13 mai au 13 juin… et gagnez des chèques "commerces".

C’est ce mercredi 13 mai que débutait la grande promotion de la pratique du vélo à Verviers. Et dans ce cadre, la Ville de Verviers a décidé de lancer un défi, "pour encourager à l’usage du vélo et à consommer local" .

Pour rappel en effet, la Ville de Verviers a décidé de profiter du déconfinement pour adapter la mobilité sur son territoire, en garantissant aux cyclistes une place plus substantielle sur les voiries communales. Et éviter au passage le retour massif dans le centre des automobilistes, alors que les chantiers vont bon train et que les transports en commun risquent d’être "boudés" par de nombreux citoyens. Outre la mise en place d’une large zone 30km/h dans le centre-ville, les autorités verviétoises ont décidé de réquisitionner des espaces de chaussées pour les mettre à disposition des cyclistes, sur base de trois méthodes… Premièrement, les voiries 2 x 2 bandes passent à 2 x 1 bande pour l’automobile et l’autre pour les vélos. Deuxièmement, il y a une mise en sens unique de certaines voiries pour dégager une bande pour les modes doux. Enfin, les chaussées en surlargeurs sont réduites afin d’y libérer une piste cyclable.

"Verviers à vélo est donc un défi qui a du sens" , estime l’échevin de la Mobilité Alexandre Loffet, "mais un autre enjeu est la relance des commerces de proximité" . Pour y parvenir, l’échevin propose un défi vélo pour inciter les citoyens à utiliser davantage le vélo dans ses déplacements… Un défi qui permet de remporter des chèques "commerces" d’une valeur de 25 euros utilisables dans les boutiques de proximité verviétoises.

Ce défi, il est réalisé grâce à l’application Bike&Win (gratuite) qui par procédé ludique de défis, encourage l’usage régulier du vélo dans les déplacements. "Cette application permet de participer à des défis privés ou ouverts à tous, qui peuvent être relevés seul ou en équipe. " En parcourant la distance de 150 km à vélo en un mois, le défi verviétois est relevé…