Le service Mobilité et le Syndicat d’Initiative de la commune de Malmedy unissent leurs efforts pour proposer une journée axée sur la mobilité douce ; un dimanche sans moteurs au cœur de la ville.



Motivés par la sensibilisation au respect de l’environnement "et l’envie d’offrir à tous une bouffée d’air frais en cette période encore troublée", les deux services ont programmé, pour cette seconde édition, une journée hors normes ponctuée d’activités en plein air qui devraient ravir petits et grands.



Le centre-ville de Malmedy sera fermé à la circulation de 11h à 18h le dimanche 27 septembre prochain. Pas de travaux en vue, mais bien l’occasion unique de passer une journée découverte en assistant aux démonstrations ou en essayant les engins de micro mobilité qui seront mis à disposition du public, depuis les trottinettes urbaines ou tout-terrain aux Segways, en passant par les karts à pédales, les Crazy carts électriques, les E-bikes pour PMR, les Trikes (vélos couchés) ou les VTT électriques.



Pour compléter le programme et faire de cette journée une réussite, des visites guidées de la ville, en français et en néerlandais, seront organisées au départ du Malmundarium. En outre, un marché « Artisanat, saveurs et producteurs » régional sera installé sur la place Albert Ier (de 10 à 17h) et une brocante prendra place, non loin, sur le parking de Malmedy Expo (de 8 à 14h). Autre surprise, une calèche emmènera les amateurs faire la tour de la ville au rythme chaloupé de magnifiques chevaux de trait.



Enfin, les commerçants de la ville ouvriront leurs portes au public. La musique sera également présente puisque des formations musicales se relayeront en divers endroits du centre-ville pour égrainer leurs meilleurs morceaux et assurer une ambiance festive et détendue.