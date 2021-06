Au vu des nouvelles encourageantes de l’actualité, la bourgmestre Muriel Targnion a annoncé ce mercredi la reprise tant attendue cet été des événements festifs, culturels et sportifs un peu partout en cité lainière. "Un petit air de renaissance flâne et toutes ces activités auront un goût encore plus savoureux après l’interminable période de confinement que nous avons tous patiemment endurée", s’est-elle réjouie. Et pour cause, un large programme est prévu à Verviers cet été. "Il y en a pour tous les goûts et tous les âges".

On retrouve notamment des animations, sorties nature, concerts, festivals, ateliers, stages et animations pour enfants comme le Vervi Village Kids le dimanche 4 juillet à Stembert... Il y aura aussi des visites guidées nature, ornithologiques, l’écoute du Brame du cerf, des balades provençales, etc.

Ce dimanche 20 juin, le rendez-vous est donné à l’entrée du Parc de Séroule pour une visite guidée du domaine (départ à 14h, 4€/ personne, gratuit pour les enfants) et de son biotope.

Côté nature toujours, les communes de Baelen, Dison, Dolhain, Jalhay, Herve, Olne, Pepinster et Verviers, ainsi que l’office du tourisme de Jalhay-Sart, la Maison du Tourisme du Pays de Herve et du Pays de Vesdre s’associent de nouveau pour proposer aux familles un nouveau cycle de balades vélos de l’été. Ainsi, entre le 20 juin et le 26 septembre, 10 itinéraires inédits seront proposés. Ceux-ci, dont la longueur varie entre 10 et 30km, sont organisés le dimanche. La première de ces balades aura lieu ce dimanche 20 juin à Baelen et le départ se fera depuis l’école communale située rue de la Régence 1 à 10h. Ces balades ont pour particularité principale d’être effectuées sur un rythme de promenade pure, à la découverte des plus beaux paysages de la région. Une réservation « en ligne » est souhaitée sur www.verviers.be/baladesvelo.

Les amoureux de l’histoire locale pourront quant à eux profiter des "portes ouvertes" du Solvent avec ses impressionnantes machines textiles, mais aussi de la visite jusqu’au dimanche 15 août (en ligne et sur place) de l’exposition consacrée aux trams qui ont circulé à Verviers jusqu’en 1969, avec quelques belles pièces exposées au Centre Touristique Laine & Mode.

La culture retrouvée

La culture sera aussi de la partie avec les festivals « Danse en ville » le 4 septembre et « Libertad » sa formule revisitée, ou encore la 15e édition du Jazz à Verviers Music Festival du 10 au 24 septembre. Le Centre culturel de Verviers proposera également des soirées « Concert au parc ». Le premier concert aura lieu le samedi 26 juin à 18h avec le concert de Barby Sismic.

Cet été, loin des salles obscures, le cinéma se déploiera aussi en plein air, dans les quartiers (gratuit), les 17 et 18 juillet. Le mercredi 21 juillet, à 22h30, le traditionnel feu d’artifice sera tiré depuis le pont Parotte, sous réserve de l’avis de la Police.

L’événement médiéval « Au fil de l’épée » revient lui aussi au Domaine des Tourelles le temps d’un weekend les 10 et 11 juillet de 11 à 18h.

Le 5 septembre, une foire du livre et du vieux papier est organisée.

Autre activité originale à faire en famille : les chasses aux trésors numériques avec l’application « Totemus » pour découvrir la ville autrement.

Enfin, pendant tout l’UEFA Euro, la Ville avec la collaboration d’Organisathissen a décidé d’aménager quelques structures gonflables du côté de l’espace Sablon en bordure de la place du Martyr afin de divertir petits et grands.