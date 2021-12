Du 6 au 10 décembre, le 1er et 3e bataillon des Lanciers prévoit un exercice qui passera par le Condroz, la Famenne mais aussi par le Pays de Herve (plus particulièrement par Aubel et Herve). Pas moins de 321 hommes et femmes seront déployés pour l’occasion.

"La simulation de l’utilisation de l’armement des militaires et véhicules ne se fera qu’au moyen d’artifices et de munitions à blanc", précise le bataillon, qui s’excuse déjà pour le désagrément.