L’Hôtel de Ville de Spa était animé ce samedi matin. De nombreux photographes amateurs avaient fait le déplacement, attendant impatiemment la remise des prix du concours « Spa, à travers l’Objectif ». 11 prix ont été décernés, mettant à l’honneur les plus belles photos du patrimoine spadois, le thème choisi cette année. « Il n’y avait pas de thème l’an passée mais pour cette édition, on avait à cœur de mettre notre patrimoine à l’honneur, suite à notre récente reconnaissance à l’UNESCO », précise la bourgmestre, Sophie Delettre. Les clichés sélectionnés ont été affichés un mois dans la Ville et 422 personnes ont remis un bulletin de vote, contre 192 l’année dernière. « C’est un grand succès, note fièrement Michel Christiane, cheville ouvrière de ce concours, organisé par le Conseil Consultatif de la Communication. On a reçu près de 200 photos. On a eu de nombreuses participations et on compte désormais quatre partenaires supplémentaires. L’édition 2021 a battu tous les records. » Une petite dizaines de photographies ont finalement été mises à l’honneur, celle de Chelsea Louis notamment, récompensée à trois reprise pour son cliché où l’on aperçoit sa fille jouer devant le Pouhon «C’est une grande fierté, même si j’étais un peu gênée, confie-t-elle dans un sourire. Je ne m’y attendait pas du tout. C’est vraiment une passion, je n’ai aucune formation professionnelle. » Le Prix de la Ville de Spa a lui été attribué à Luc Chateau, qui participait pour la seconde fois au concours. « Je suis très heureux. La première fois, je n’avais pas gagné de prix majeur. Je fais de la photo tout le temps, souvent à Spa, alors c’est une belle reconnaissance. » Ce Spadois a déjà pris rendez-vous pour l’année prochaine. L’édition devrait se dérouler durant l’été. En attendant, le Conseil Consultatif de la Communication donne rendez-vous en décembre, pour le concours du « Spadois de l’année ».