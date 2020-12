L’ASBL "La Maison verviétoise des sports" vient d’acquérir un gymnase virtuel interactif appelé Lü pour un coût de 26 680 euros TVAC. Il s’agit du centième appareil installé et livré par la société Idema en Europe. Destiné aux enfants de 4 à 14 ans, l’appareil fonctionnant via un système projection, son et lumière, permet des animations entre le réel et le virtuel.

Cette acquisition résulte d’une longue collaboration entre les directions des écoles, les maîtres d’éducation physique, les échevinats des sports et de l’instruction publique, ainsi que les administrateurs de l’ASBL, permettant à Verviers d’être acteur dans le numérique. Cet appareil constitue un complément pédagogique et ludique pour les enseignants "puisqu’il allie apprentissage et pratique sportive grâce aux programmes proposés et qui se jouent généralement à plusieurs", indique la Ville de Verviers.

Il existe une grande variété de jeux qui vont de l’apprentissage d’éléments d’histoire, de géographie, de mathématique à la réalisation de puzzles, de quizz ou encore à des exercices physiques (basket-ball, jeux d’adresse) voire des chorégraphies. Les programmes se jouent de la façon suivante: une animation est projetée sur un mur (comme un calcul à résoudre : 4+2); chaque enfant muni d’un ballon le lance sur une des propositions apparaissant sous la forme de cibles munies d’un chiffre durant un laps de temps; à l’une des cibles correspond la bonne réponse. Le système détecte si la cible touchée est la bonne. En cas de bonne réponse, un nouvel exercice est proposé. La partie se termine quand toutes les bonnes réponses sont trouvées.

Cet appareil sera loué à un tarif très raisonnable et pourra être emprunté par une école pour une durée de trois semaines (ou à un club sportif durant les congés scolaires). Le transport du matériel sera effectué par les services techniques.