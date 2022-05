Les organisateurs du "Grand Trail des Lacs & Chateau" (GTLC) vont rendre hommage ce week-end à Laurent Némégaire, un traileur originaire de Trois-Ponts et dont le corps a été retrouvé sans vie en Ecosse, ont-ils annoncé. Une minute de silence en sa mémoire sera ainsi respectée avant chaque départ de course ces 21 et 22 mai 2022 lors de la "Summer Edition" de cette course dont le départ a lieu à Ovifat (Waimes). Cinq départs, tous natures, sont programmés au total.

L'homme, père de famille, était rompu à l'exercice du trail et de la marche en montagne. Il était impliqué dans l'organisation de la course puisqu'il devait venir débaliser les parcours le lundi et le mardi. "C'était quelqu'un qui courait tout le temps, c'était aussi un bon vivant, il était toujours là pour boire un verre et faire la fête", rapporte Michael Louys, actuel organisateur.

Le corps sans vie du coureur avait été découvert le 12 mai au pied d'une cascade, alors qu'il effectuait un trek dont il rêvait depuis longtemps: la "West Highland Way", qui démarre de Milngavie, au nord de Glasgow, et qui se termine à Fort William, en passant par les Highlands, soit un parcours long de 154 kilomètres en solitaire, et au dénivelé important. Il devait revenir le 17 mai en Belgique. Son décès est accidentel. Lors de l'accident, il possédait ses papiers, ce qui a permis à la police britannique de l'identifier et de transmettre l'information à la Belgique.