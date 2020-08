Samedi en fin de journée, le conducteur d’une Citroën descendait la rue des Gris Chevris en direction de Verviers, lorsqu’il a perdu le contrôle de son véhicule. Il a ensuite percuté une voiture et a terminé sa course dans un mur de soutien de terres.

Visiblement, la pédale de gaz ne répondait plus, et le moteur du conducteur s’est emballé. L’homme a alors essayé de freiner, mais n’y est pas parvenu. Il a ensuite tenté d’effectuer une manœuvre pour éviter une voiture qui arrivait à sa hauteur, mais sans succès. Il a alors percuté cette voiture et a terminé sa course dans un mur de soutien de terres.

La conductrice qui se trouvait dans le véhicule percuté souffrait de maux de tête et de nausées, elle a donc été emmenée en ambulance au CHR pour effectuer des examens.

D’après la police, les deux véhicules ont été détruits par le choc.