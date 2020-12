Voici longtemps que la création d’un hub créatif physique à Verviers était attendue. En rénovant le premier étage du Grand Bazar, en plein centre-ville, la Ville a souhaité mettre à disposition un espace de travail de 720 m2 ayant pour vocation de maximaliser les nombreux talents verviétois : créateurs, start-up, indépendants et entrepreneurs.

"Ce lieu qui voit enfin le jour permettra de fédérer les acteurs pour accompagner les entreprises, les nouvelles activités économiques, les créateurs et ainsi booster la création de start-up, les changements d’activité et l’innovation", souligne l’échevin des Affaires économiques Alexandre Loffet. Un lieu qui permettra de favoriser des écosystèmes créatifs via des équipements communs et des méthodes innovantes d’animation et de facilitation au bénéfice de leur projet. "Il s’agit de faire du hub une véritable plateforme d’innovation catalyseur d’idées novatrices pour créer de nouveaux emplois dont nous avons cruellement besoin", poursuit-il.

"Il s’agit également de montrer que Verviers n’est pas une ville-dortoir ou satellite mais bien un véritable centre urbain qui doit accueillir des activités économiques et qui peut réussir à centraliser des acteurs comme ceux qui s’engagent ici." La plateforme regroupe déjà le hub créatif, le comptoir de ressources créatives de Verviers, et l’Ifapme.

Les nouveaux locaux, inaugurés ce mardi, sont composés de 8 espaces individuels de travail, 16 espaces collaboratifs de travail, 2 salles de réunion, 1 salle polyvalente (240 m2) à destination des formations, workshops et événements.

Si la Cité administrative devait définitivement s’installer dans le Grand Bazar, l’échevin précise qu’il s’agit d’une installation "temporaire, démontable, évolutive pour pouvoir être récupérée et installée dans un incubateur plus vaste", offrant plus de possibilités.