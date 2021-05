Des élèves de rhéto du Collège Royal Marie-Thérèse à Herve viennent de créer leur jeu de société. Encadrés par leur professeur d’économie, ceux-ci participent au programme LJE (Les jeunes entreprises). Ce programme consiste à propulser des jeunes dans la création et gestion d’une petite entreprise afin de les préparer au monde du travail.

Ainsi, d’octobre à juin, des groupes d’élèves ont développé leur projet. "De l’élaboration aux ventes jusqu’à la clôture, nous avons l’occasion d’apprendre énormément sur nous, les autres et sur le monde de l’entreprenariat", témoigne un élève faisant partie d’une mini-entreprise qui a comme projet la création d’un jeu de société appelé Jocuri.

Une création de A à Z

Le principe du jeu est simple : "il s’agit de répondre à̀ des questions de culture générale, faire des actions et des mimes, montrer votre talent musical et votre rapidité. Ajoutez à ça des bonus et des malus pour pimenter la partie et en gagnant le plus d’épreuves possible", explique l’équipe. Le jeu est au prix de 24,99 euros commandable sur la page Facebook "Jocuri mini-entreprise".

"Pour la création de nos jeux, nous nous réunissons dans un local où nous assemblons les boîtes et plaçons les cartes, le dé et le mode d’emploi à l’intérieur". Cette mini-entreprise se compose de départements similaires aux entreprises classiques : département RH, marketing, finances, technique et un administrateur délégué. "Nous avons dû réunir 270 actionnaires auxquels nous avons présenté notre projet lors de notre AG en décembre 2020. Les packs ont été finalisés et les ventes ont été lancées en mars 2021". Envie de jouer ?