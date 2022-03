C’est sous une météo extraordinairement belle pour la saison que le laetare de Welkenraedt s’est déroulé ce samedi. Seule une pluie de confettis ou de chiques a déferlé sur les rues de Welkenraedt et d’Herbesthal et ce, devant un public venu en nombre faire la fête. Car il faut dire que les carnavalistes du WeHeLo ont dû attendre longtemps avant de revoir défiler les chars dans le centre de la localité.

En 2020, une semaine et demie avant le cortège, tout avait dû être annulé en dernière minute, Covid oblige. Mais cette attente a donc été récompensée par un cortège plein de nouveautés cette année. À commencer par le parcours qui n’avait rien à voir par rapport aux autres années. Celui-ci avait la volonté de faire la part belle aux jeunes du WeHeLo. Dès lors, les organisateurs, le carnaval Welkenraedt-Herbesthal et le Kinder Karneval Komitee d’Herbesthal, ont concocté un nouveau trajet démarrant d’Herbesthal pour rejoindre le centre de Welkenraedt puis de reprendre le début du cortège habituel avant de revenir pour un rondeau final sur la place des Combattants.

Ensuite, il y eut aussi des nouveautés au niveau des participants. Alors qu’avant le Covid, ce laetare était un des plus fournis de la région, cette fois il se voulait volontairement amaigri de plus de la moitié de ses participants. Et ce, pour respecter les mesures Covid. Mais aussi pour mettre en avant les plus jeunes avec notamment des écoles participantes, comme l’athénée royal de Welkenraedt.

Et tout au long de ce samedi après-midi, ce sont plusieurs milliers de personnes qui se sont pressées dans le centre de Welkenraedt pour assister à ce cortège. Les groupes locaux ont mis le feu et assuré comme il se doit l’ambiance. Comme les Bull’Ex ou encore les Welkete Keke et leurs chorégraphies et musiques entraînantes.

Mais il ne fallait pas oublier, évidemment, les princes qui ont fait le déplacement. Il y avait des princes ou petits princes de Dolhain, de Raeren, de La Calamine ou encore de Verviers pour ne citer qu’eux. Mais il y avait surtout le team princier formé autour du grand prince Dany II mais aussi du petit prince Mathis II. Ils ont enfin eu la possibilité de défiler devant leurs amis et familles dans leur localité. Alors qu’ils ont dû attendre deux longues années, tout en perdant parfois espoir, pour pouvoir être les princes de Welkenraedt ou d’Herbesthal.