Le drapeau arc-en-ciel restera jusqu'au 17 mai

En Belgique la discrimination basée sur l’orientation sexuelle est interdite par la loi antidiscrimination. Malgré tout, aujourd’hui encore, la communauté LGBTQIA+ doit subir des réactions négatives et faire face aux préjugés.

La Ville de Verviers, par le biais de Sophie Lambert et son échevinat de l’Egalité des Chance, tient à montrer qu’elle respecte et accueille chaque citoyen∙ne sans discrimination aucune et ce peu importe son orientation sexuelle, son identité/expression de genre. En plus des divers projets régulièrement soutenus (accueil au sein de la MECA, ciné-débat sur l’inclusion…), elle a donc décidé de donner la visibilité aux personnes LGBTQIA+.

Depuis début de semaine, l’hôtel de Ville arbore le drapeau aux couleurs arc-en-ciel et ce, jusqu’au 17 mai prochain, journée de lutte contre l’homophobie et la transphobie. Une publication relative à l’action sera diffusée dès ce jeudi, sur le site internet de la Ville ainsi que sur sa page Facebook.