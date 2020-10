Le nouveau Vervi.bus entièrement équipé est arrivé, indique la Ville de Verviers ce mardi.



Les équipements spécifiques du nouveau Vervi.bus sont : un élévateur arrière électro-hydraulique à deux bras capable de supporter le poids d’une chaise roulante électrique et de la personne qui l’utilise ; un plancher spécifique avec un revêtement antidérapant ; deux kits de fixations universelles pour le chaise roulante ; deux ceintures de sécurité ventrales et 3 points pour chaise roulante ; et 2 sièges individuels sur fixation rapide avec accoudoirs gauche et droit. L’accoudoir droit est amovible.

Le Vervi.bus vient en aide aux citoyens verviétois âgés de plus de 75 ans ainsi que ceux éprouvant des difficultés à utiliser les transports en commun ou souffrant momentanément de problèmes de mobilité mais également aux personnes invalides.

Le Vervi.bus roule selon l’horaire suivant :

Lundi et mardi de 8h30 à 15h30

Mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 23h30

Samedi de 13h30 à 23h30

Dimanche et jours fériés de 11h30 à 19h30

Pour plus d'infos, il est possible de contacter le service de l’Egalité des Chances.

Prise de rendez-vous par téléphone du lundi au vendredi, en matinée seulement, de 8h30 à 12h - VERVI.BUS 087/325.349

Annulations des courses du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

Renseignements et informations auprès d'Isabelle Callier au 087/325.349 ou à isabelle.callier@verviers.be