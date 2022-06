Le 23 mai dernier, un obus de 1940 était retrouvé dans la Vesdre, près du quartier de la Bêverie à Limbourg, un an après une semblable découverte. Un second obus a été trouvé le 9 juin, toujours à la Bêverie. Et rebelote ce mardi 28 juin 2022 sur le coup de midi !

"On a découvert un obus dans la Vesdre, le quartier a été bloqué par précaution en attendant l’arrivée du service de déminage (vers 13 h). C’est à proximité de notre caserne", informaient les pompiers de la zone de secours Vesdre - Hoëgne&Plateau sur le coup de 12 h 30.

L’avenue Victor David a donc été fermée par les services de la police du Pays de Herve qui ont dressé un périmètre de sécurité. Les pompiers ont envoyé sur place des officiers ainsi que des sapeurs via l’autopompe et la citerne. Le dispositif a cependant rapidement pu être levé, vers 13 h 30. L’avenue Victor David a été rouverte à la circulation, et les Dolhaintois ont pu regagner leur logement. "L’obus a été découvert lors des travaux dans la Vesdre. Avec le curage qui s’y fait, on trouve certaines choses dont des obus, explique le major Frédéric Vaassen. Un périmètre de sécurité a été mis en place et nous avons déclenché, en prévision, une phase afin d’accueillir la population. Le service d’enlèvement et de destruction des engins explosifs, la Sedee, est intervenu. Ils ont neutralisé et emporté l’obus."

Lors de la dernière découverte d’un obus, le service de déminage l’avait emporté à la carrière avant de le faire exploser.

Selon la police du Pays de Herve, la zone est sensible car un char aurait été abattu par un avion de chasse non loin lors de la Seconde Guerre mondiale.

La Ville de Limbourg a rassuré la population via ses réseaux sociaux.