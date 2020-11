Artistique, coloré, diversifié… voici trois mots qui résument le nouveau circuit touristique créé et proposé dès à présent par la maison du tourisme du pays de Vesdre.

Ce circuit, qui prend la forme d’un "Parcours de Fresques&Street Art", long de 6,5 km, a pour ambition de faire découvrir aux Verviétois, mais pas seulement, 18 fresques ou supports de street art (bancs et poteaux) situés en plein cœur de Verviers, dans des endroits parfois plus discrets et d’autres plus visibles, que ce soit à la Maison de l’Eau, rue du Commerce, rue Spintay, rue Hombiet, rue du Prince…

Des murs colorés

C’est sur l’initiative de diverses associations verviétoises et de la Ville de Verviers que plusieurs artistes belges et européens ont investi en quelques années de nombreux murs de la Cité lainière pour laisser libre cours à leur imagination et donner des couleurs à la ville. Parmi ces fresques, certaines ont été réalisées dans le cadre du projet "Dire Nous" visant à interpeller le citoyen sur les enjeux de démocratie, de citoyenneté, d’égalité et de vivre-ensemble.

"Avec le circuit original et décalé que nous avons mis en place, chacun peut successivement découvrir toutes ces fresques, chacune avec un style et une personnalité propres", précise la maison du tourisme, qui invite "les visiteurs, autochtones, amateurs de photos insolites ou explorateurs urbains" à se laisser séduire.

Comment obtenir le plan de ce circuit ? Une brochure gratuite est disponible auprès des services de la maison du tourisme sur simple demande au 087/30.79.26, à info@paysdevesdre.be ou via la page Facebook. La brochure est également disponible sur le site web : www.paysdevesdre.be.