Le suspect s’apprêtait à escalader le balcon pour pénétrer dans l’habitation.

Dimanche aux alentours de 15 heures, un père de famille vigilant, a fait fuir un individu qui s’apprêtait à cambrioler son domicile à La Calamine. Malheureusement, le suspect n’a pas été intercepté.

Dimanche en fin d’après-midi, le propriétaire d’une habitation a été interpellé par des bruits émanant de l’extérieur de son habitation. Il s’est alors rendu compte qu’un individu rôdait autour de sa maison. L’homme a aussitôt prévenu les autorités et alors que le suspect s’apprêtait à escalader un balcon pour entrer dans la maison, l’homme a crié à cette personne que la police allait arriver. Le jeune homme a alors pris la fuite à pied.

Les recherches entreprises dans un premier temps n’ont mené à rien. Cependant, la police a pu relever des empreintes de chaussures qui pourraient être exploitables. D’après les informations recueillies, le suspect aurait entre 20 et 25 ans, il serait francophone et originaire d’Europe de l’Est. Il a les cheveux courts, il était torse nu au moment des faits et possède une grande cicatrice sur le bras. Il portait un bonnet foncé, un pantalon bleu foncé et un sac en bandoulière, lorsqu’il a été vu à La Calamine.