Plus que trois semaines à attendre ! Après deux ans et trois éditions annulées, les carnavalistes du laetare vont enfin pouvoir sortir leurs costumes et leurs chars pour parader à Stavelot. Mais, comme le précise le Royal Comité des fêtes, ce ne sera évidemment pas un laetare comme on a l’habitude de connaître mais bien un grand cortège folklorique qui prendra place le dimanche 15 mai.

"On ne veut pas que ce soit assimilé à un laetare habituel car le laetare, c’est trois à cinq jours de festivités pour les Stavelotains", précise le président, Jean-Marie Marquet. "Notre objectif ici est de permettre aux sociétés de sortir et de donner la possibilité à l’Horeca de se refaire une santé."