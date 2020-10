Au printemps dernier, alors que la pandémie développait ses premiers effets, la Ville de Stavelot a pris des mesures pour soutenir les commerçants et le secteur Horeca tout en entamant une réflexion plus large sur les conditions d’une redynamisation économique du territoire communal, étalée sur trois ans. En tout, 24 actions ont été retenues pour sauvegarder d’abord, renforcer ensuite le tissu économique de la commune avec un investissement de 400 000 euros.

Ce plan de relance économique 2020- 2023, adopté par le conseil communal, comprend cinq axes d’action : l’aide urgente, la revitalisation du commerce local, l’embellissement du cadre de vie, la communication et la promotion et l’organisation d’événements majeurs et d’événements récréatifs.

Concrètement, sans rentrer dans le détail de l’ensemble des actions, ce plan consiste notamment à supprimer certaines taxes (aide urgente Covid-19), à garantir une prime de 2 500 euros pendant trois ans pour les commerces qui viendront s’installer sur le territoire stavelotain, la création du carnet "Stavelot en poche" et à embellir les entrées des villages.

Dans le volet "communication et promotion", la majorité compte notamment lancer une campagne nationale de promotion (50 000 euros) et soutenir financièrement les organisateurs de nouveaux événements.