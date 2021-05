L’ancienne usine textile Solvent située à Verviers qui est un pôle d’archéologie industrielle a reçu la visite de Valérie De Bue, Ministre de la Fonction publique, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, mais aussi de Pierre-Yves Jeholet, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Des membres du collège communal étaient également présents pour découvrir les nouvelles machines textiles mais aussi des importantes réserves de la collection de machines d'imprimerie dite "Casterman" et de deux anciens trams Verviétois.

Le bâtiment qui accueille ces machines a été racheté en 2017 par la Ville et la Région wallonne renferme un trésor patrimonial inestimable composé entre-autres de centaines de machines et de matériels textiles, qui datent du XIXe siècle, époque où Verviers était encore un fleuron de l’industrie lainière.

Ce projet n’aurait jamais vu le jour sans le travail du Comité scientifique d'Histoire de Verviers, le CSHV. "Le site du Solvent contient des collections qui appartiennent pour moitié au musée, ce sont les collections de machines textiles et pour moitié à la Région Wallonne, ce sont les collections de machines d’imprimerie et aussi un ensemble de machines à vapeur assez uniques en Europe", indique Freddy Joris Président du CSHV.

" Cela permettra à Verviers d’avoir un pôle d’archéologie industrielle, c’est pour cela que nous avons également fait revenir deux trams anciens qui sont presque centenaires. Ils doivent être restaurés. Au 19e siècle, Verviers a été une des trois villes Wallonnes qui disposaient d’un réseau de trams, preuve de son importance."

Le site abrite également cinq machines à vapeur qui fonctionnent comme il y a 125 ans " C’est totalement exceptionnel", poursuit Freddy Joris. "Nous avons un ensemble américain qui est, à mon avis, unique au monde. Il y a là un patrimoine tout à fait particulier et qui en vaut la peine. Actuellement nous avons environ 150 machines textiles, 140 machines d’imprimerie, six machines à vapeur, une dizaine de cuves et deux trams."

Le but est de préserver ce patrimoine. " Notre objectif est de pouvoir réaliser plus régulièrement des visites. Nous possédons un outil exceptionnel." Les visiteurs ont été guidés par Jacques Thonnard, l’ancien contremaitre des musées communaux de la ville de Verviers qui accompagne les bénévoles dans le projet de rénovation du site. " En 1965, la ville de Verviers a chargé le conservateur de l’époque de créer une commission dans le but de mettre sur pied un musée national de la laine. Cette commission a travaillé jusque dans les années 70 , moment où l’idée de musée est tombé à l’eau pour se transformer en centre touristique. Les machines ont été entreposées dans des conditions inadéquates."

L’intérêt du Solvent est qu’il permet une conservation des machines. "Les machines les plus anciennes ont été construites par William Cockerill pour l’usine Simonis et datent de 1800 et les modernes sont des années 1960", termine Jacques Thonnard.