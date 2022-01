Un seul centre de sports d'hiver est encore accessible ce dimanche dans les cantons de l'Est. Il s'agit du centre de Losheimergraben, sur le territoire de la commune de Bullange, indique l'agence du tourisme de l'Est de la Belgique dans son bulletin d'enneigement quotidien. Un manteau blanc d'une dizaine de centimètres recouvre le sol du côté de la Baraque Michel et du Signal de Botrange mais la qualité de la poudreuse ne permet pas la pratique des sports de glisse. Du côté de Losheimergraben, le tapis de neige n'est plus épais que de 4 centimètres peut-on lire sur le site de l'agence du tourisme de l'Est du pays.

"Au Signal de Botrange nous avons décidé de fermer nos pistes car la neige sur les arbres a fondu samedi, détrempant ainsi les pistes. Certaines sont verglacées voire boueuses", explique Alexandre Féchir, gestionnaire du centre du Signal de Botrange.

Si les skieurs représentent une infime partie des visiteurs présents dans les Fagnes, Alexandre Féchir assure que les promeneurs sont très nombreux. "Au niveau de la fluidité du trafic, on est loin du chaos de l'année dernière. La police est présente sur place et un plan de stationnement a été mis en place", ajoute-t-il soulignant que les conditions pour les balades ce dimanche sont assez bonnes puisque le temps devrait rester sec.