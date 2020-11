Verviers : un système de livraison de colis à domicile Verviers Aude Quinet © Vervi Express

Afin de faciliter ses propres livraisons, le patron du magasin Cipiyou et président de Shop’in Verviers, Luc Demarche, a développé un logiciel baptisé Delivery Cipiyou. "Et puis je me suis dit autant le mettre à disposition des autres commerçants", explique-t-il. Le commerçant peut ainsi non seulement s’y inscrire et l’utiliser pour optimiser ses tournées, mais surtout s’associer avec d’autres commerçants pour les partager.