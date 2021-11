"Si on licencie nos soignants, qui ça guérir nos enfants", "Et si l’important c’était de ne pas rester vivant mais de rester humain ou les deux"… Autant de slogans écrits sur des pancartes brandies par la FGTB et le collectif "même pas peur" – multipliant les actions dans la province de Liège – ce jeudi après-midi devant le CHC à Heusy. "Cela fait suite aux dernières mesures annoncées par le gouvernement en matière de gestion de la crise sanitaire, détaille Ismaël Zeroual, l’un des coordinateurs sur place. Notre collectif milite contre l’autoritarisme des mesures sanitaire" et plus particulièrement ici concernant l’obligation vaccinale du personnel soignant sous peine d’être licencié. "Je suis vacciné et j’encourage les personnes à se faire vacciner. Mais je comprends que certains puissent être inquiets étant donné qu’il n’y a aucun consensus scientifique sur le sujet. Chacun doit être libre en l’état actuel des choses. Il n’y a plus aucun aspect humain dans la gestion de la crise." D’autres actions de ce type ne sont pas à exclure dans les jours à venir devant le CHR de Verviers et plus globalement en région liégeoise.