Changement en vue pour les espaces verts verviétois puisque la Ville de Verviers passe à la gestion différenciée, soit une approche raisonnée de la gestion des espaces verts urbain, "plus respectueuse de l’environnement et préservant la biodiversité en limitant l’artificialisation et favorisant la diversification des espèces et des milieux. En clair, les espaces verts seront séparés en différentes classes allant de celles ayant besoin du plus d’entretien à celles en ayant le moins besoin", spécifie la Ville de Verviers. "Les zones plus fréquentées, parfois même touristiques (comme le centre-ville) seront donc entretenues plus intensivement alors que les zones peu utilisées seront privilégiées pour un entretien plus doux laissant place à la nature", ce qui ne signifie pas un manque d’entretien ou un laisser-aller.

"Des parterres seront repensés différemment de manière à nécessiter moins d’entretien et être plus cohérents avec notre biodiversité locale, certains endroits seront fauchés moins souvent, des prairies fleuries pourront prendre place", ajoute la Ville. "Le temps gagné pour l’entretien de ces zones pourra être réinvesti pour mieux gérer les zones nécessitant un entretien plus poussé".

Changement progressif

Et de préciser que "ce passage à une gestion différente se fera progressivement au cours des mois à venir en commençant par Ensival". Pour y arriver, les services techniques de la Ville disent se baser sur une étude du bureau "Apitrees" clôturée en 2019, reprenant un cadastre des espaces verts, un relevé d’espèces invasives ainsi qu’un zonage des espaces en différentes classes de gestion. La mise en pratique de cette étude sera suivie par un comité technique composé de services techniques de la Ville mais aussi d’un représentant des riverains membre du Plan Communal de Développement de la Nature.