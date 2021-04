Ces 2, 3, 4 et 5 avril devait se tenir la 145e Cavalcade de Herve. Mais au vu de la situation sanitaire, le Syndicat d'initiative, en concertation avec le collège communal de la Ville de Herve, ont pris la décision en décembre dernier d'annuler pour la seconde année consécutive l'événement pourtant cher aux Herviens.

Mais qui dit annulation, ne dit pas aucune animation. Le Syndicat d'initiative a en effet concocté "quelques animations qui respectent les règles sanitaires", explique le président du Syndicat d’Initiative de Herve, Romuald Lorquet. "On va sortir nos Grosses Têtes qui vont loger dans les différentes vitrines des commerces et dans les lieux emblématiques de la ville dès ce weekend et durant les deux semaines des congés de Pâques". Le plan en mains, les Herviens sont invités à se balader à la découverte de ces grosses têtes. "Le 13e est à trouver". Les plans ont été distribués en toutes-boîtes et sont disponibles sur la page Facebook de la Cavalcade et à la Maison du Tourisme du Pays de Herve.



Une vieille tradition



C’était une tradition bien ancrée à Herve. Depuis 1930, des Grosses Têtes défilaient lors du cortège de la célèbre Cavalcade. Faites historiquement en papier mâché, ces Grosses Têtes caricaturaient les traits de personnalités locales bien connues du folklore hervien.



"Mais, depuis 2010, hormis une apparition en 2016, les Grosses Tiesses n’avaient plus défilé lors du cortège du Lundi de Pâques, rappelle Romuald Lorquet. C'est pourquoi celles-ci ont fait leur retour lors de la 143e édition.



Gérald Faway, Guy Zinnen, Fred Noens et Robert Alonzi ont ainsi créé 12 nouvelles Grosses Têtes, en résine, qui caricaturent les traits de personnalités actuelles du plateau de Herve, comme Francis Frisée, Roberto Niro, Léon Clerdain… Ce sont celles-là qui seront exposées un peu partout dans la ville.

L'histoire de la Cavalcade

Outre la balade, "on va animer notre site Facebook, en collaboration avec la Ville de Herve et le Centre d'archives de la ville de Herve Arvia, avec des archives de 1900 à aujourd'hui qui vont retracer les différents cortèges".

C'est sûr, les rues de Herve seront bien moins animées cette année encore. "C'est émotionnellement difficile", confie le président "mais ici on s'y attendait. Chaque heure qui découle, on pense à ce qu'on aurait dû faire au moment même".



Côté trésorerie, fort heureusement, le Syndicat d'initiative peut compter sur la Ville de Herve qui a continué d'octroyer un subside aux associations du territoire. "Ce subside nous permet de couvrir les frais fixes (assurances, comptabilité...)". Le comité organisateur compte une équipe de 25 bénévoles pour des frais atteignant 200 000 euros par an.