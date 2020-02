Les navetteurs qui circulent sur la ligne Spa-Pepinster sont-ils les dindons de la farce ? Ecolo pense que oui… Depuis ce lundi 3 février en effet, le plan de transport a été adapté et des changements d’horaires sont appliqués par la SNCB. Et, mauvaise surprise estime Matthieu Daele, député et conseiller Écolo à Theux : une correspondance a disparu. Du moins virtuellement. Celle en gare de Pepinster pour les navetteurs qui viennent de Spa.

En effet, parmi les adaptations, le train au départ de Verviers, vers Liège a été avancé de 3 minutes. Plutôt que de faire escale à l’heure 15’à Pepinster dès lors, il fait escale ici à l’heure 12’. Et les navetteurs qui désirent prendre la correspondance à Pepinster, en provenance de Spa, de n’avoir plus que 2 minutes 30 (leur train s’arrête à l’heure 9’) pour grimper dans le train… "Le problème, c’est que le risque de manquer cette correspondance est bien plus grand", explique Matthieu Daele, "car nous savons que les retards sont fréquents".

En outre, comme le précise encore le député et conseiller theutois, "un touriste qui revient des thermes de Spa verra le temps de parcours annoncé par l’app’SNCB augmenté d’une heure. Surprenant, inquiétant, incompréhensible. La SNCB voudrait décourager les utilisateurs qu’elle ne s’y prendrait pas autrement".

Techniquement parlant en effet, cette correspondance n’est pas proposée lorsqu’on utilise l’application, "car le temps est trop réduit. Par sécurité dès lors, elle n’est pas suggérée car elle est trop incertaine. De Pepinster-cité à Nessonvaux, vous mettez 5 minutes. La SNCB vous proposera désormais un trajet d’une heure et 9 minutes au lieu de 12 minutes précédemment".

Chez Ecolo, on rappelle une fois de plus l’importance de cette ligne 44 Pepinster-Spa puisque d’après les comptages, ce sont chaque jour 1 200 navetteurs qui l’empruntent. "La survie à long terme de cette ligne passera par une amélioration de l’offre pour les usagers", précise de son côté Doris Quadflieg, échevine Écolo à Pepinster. "C’est pourtant la logique inverse qui est appliquée par la SNCB : petit à petit, l’offre et les correspondances se dégradent".