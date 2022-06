Les pompiers de la zone Vesdre, Hoëgne et Plateau ont été appelés ce dimanche matin, un peu avant sept heures, suite à un accident de la circulation, rue de l’Église, à Plombières. Une camionnette, immatriculée en Allemagne, a raté un virage et a terminé sa route en contrebas de la chaussée. «Il y avait des personnes incarcérées», explique le chef de corps de la zone VHP, Quentin Grégoire. Au total, douze pompiers ont été dépêchés sur les lieux, avec un balisage, une autopompe, un véhicule de désincarcération et un officier. Le Grimp a également été appelé, et puis finalement annulé car non nécessaire sur place.

Suite à cet accident, quatre personnes ont été blessées, deux légèrement et deux autres plus gravement. «Une des victimes a été transférée au CHU de Liège et la seconde vers le Klinikum à Aix-la-Chapelle», précise la bourgmestre de Plombières, Marie Stassen.

Les quatre blessés étaient des personnes migrantes. «La camionnette était engagée dans une course-poursuite avec la police néerlandaise. Les agents se sont arrêtés à Gemmenich mais la voiture a continué sa route et a finalement fait un accident.»

Si la police zonale est en charge du volet accident, la police fédérale a-elle été appelée afin d’enquêter «sur une éventuelle traite d’être humain. Il y a des hypothèses à vérifier. On ne sait pas s’ils s’agissaient de passeurs ou si une autre personne était dans le véhicule par exemple. Il reste des points à éclaircir.»