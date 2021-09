Un drame s'est produit rue Albert de t’Serclaes à Andrimont (Dison). Un homme aurait poignardé sa femme et sa fille ce jeudi après-midi.

Depuis 15 heures ce jeudi après-midi, la rue Albert de t’Serclaes à Andrimont, sur la commune de Dison, est bouclée par les policiers de la zone de police Vesdre et un cordon sanitaire y est installé.

Selon le voisinage, une dame et son enfant auraient été poignardés par le mari. La maman et sa fille ont été emmenées à l’hôpital en compagnie du SMUR de Verviers mais on ne connaît pas à l’heure actuelle l’ampleur des blessures.

Quant au mari, il aurait été arrêté par les policiers.