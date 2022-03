Le député fédéral et ancien échevin du Commerce a déchaussé sa boutique de Verviers pour Fléron.

Alors qu’un nouveau magasin de vêtements vient d’ouvrir, à l’ancien emplacement de la librairie de la Traversée, et qu’une fleuriste est annoncée, une boutique vient de fermer ses portes dans la rue de l’Harmonie. Celle de vente de chaussures sneakers, Wise Up, lancée il y a quatre ans par Malik Ben Achour, l’ancien échevin du Commerce et actuel député fédéral PS. "Il n’y avait plus personne comme clients et il n’y avait plus que 400 € sur le compte de la société", dit-il, en affirmant qu’il n’avait pas le choix. "Contraint et forcé", ajoute-t-il, tout comme pour sa décision de rouvrir… à Fléron.

Et ce, malgré le fait que, comme d’autres commerçants, il a obtenu la prime de 3 500 € de la Ville de Verviers pour soutenir la réouverture après les inondations. Celle-ci lui a été versée très exactement le 13 janvier dernier.

"Ce n’est pas moi qui l’ai touchée mais ma société, par laquelle je ne suis pas rémunéré", précise-t-il doublement.

"Cette question est indécente !"

Nous lui avons demandé si, par hasard, il envisageait néanmoins de la rembourser. "Cette question est indécente pour un commerce sinistré